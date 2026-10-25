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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وأسعار النفط ستتراجع بعد انتهاء الحرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وأسعار النفط ستتراجع بعد انتهاء الحرب

ترامب
ترامب
محمد على

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران أبدًا بامتلاك السلاح النووي، في تصريحات قد تشير إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضدها.

وقال ترامب: «قضينا على قيادات الصفين الأول والثاني في إيران، ولم نعد نعرف مع من نتفاوض».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك سفنًا محملة بالنفط تنتظر العبور عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل على إخراجها بسرعة كبيرة.

وتوقع ترامب تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال فترة قصيرة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار مؤقت، وسينتهي بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة قضت على طموحات إيران النووية في الوقت المناسب، قائلًا: «قضينا على قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم خلال عملية "مطرقة منتصف الليل"، كما سحقنا إيران ماليًا واقتصاديًا».

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