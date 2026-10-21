السفير الليبي يزور مقابر الشهداء العرب بالقاهرة ويحيي ذكرى الشهداء الليبيين.. صور

زار السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، مقابر الشهداء العرب بالمنطقة المركزية العسكرية، «مقابر الغفير» بمنطقة صلاح سالم، وذلك برفقة اللواء أركان حرب متقاعد خالد مصطفى توفيق، رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقًا.

وجاءت الزيارة في إطار فعاليات إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تجسيدًا للوفاء لتضحيات الشهداء، وتأكيدًا لعمق التضامن العربي ووحدة المصير.

تكريم شهداء الأمة العربية

واستُهلت الزيارة بمراسم تكريم الشهداء أمام النصب التذكاري، حيث عُزف سلام الشهيد، ووُضع إكليل من الزهور، أعقبته صورة تذكارية جماعية للحضور، تقديرًا لتضحيات الشهداء واعتزازًا بما قدموه دفاعًا عن أوطانهم.

وفي محطة خاصة، زار السفير عبدالمطلب ثابت مقابر الشهداء الليبيين، البالغ عددهم 16 شهيدًا، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، مستذكرًا تضحياتهم في سبيل القضايا العربية، ومؤكدًا أن الوفاء للشهداء واجب وطني وإنساني، وأن ذكراهم ستظل حاضرة في وجدان الشعب الليبي.

كما شملت الزيارة مقابر الرئيس المصري الراحل محمد نجيب، والمشير أحمد بدوي، والمشير أحمد إسماعيل، تكريمًا لذكراهم وتقديرًا لمسيرتهم الوطنية وما قدموه من تضحيات في خدمة وطنهم.

وتأتي الزيارة تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وليبيا، وتجسيدًا لقيم الوفاء والتضامن العربي، وحرصًا على صون ذاكرة الشهداء الذين سطروا بتضحياتهم صفحات مضيئة في تاريخ الأمة العربية، لتظل مآثرهم مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.