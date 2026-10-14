فرنسا تدعو إلى حكومة موحدة وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا

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دعت فرنسا إلى الإسراع بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا وتنفيذ الترتيبات المتفق عليها لدفع العملية الانتخابية، مؤكدة أن استمرار الوضع الراهن لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار.

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا - إن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في توحيد السلطة التنفيذية، داعياً إلى التنفيذ الفوري لاتفاق 30 أغسطس الهادف إلى إعادة توحيد المؤسسات والمضي قدماً نحو الانتخابات.

وشدد على أن توحيد المؤسسات العسكرية يمثل عنصراً أساسياً لاستعادة سيادة الدولة، مرحباً بالتدريبات المشتركة بين القوات في شرق وغرب البلاد، وداعياً إلى تسريع انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

وحذر من تدهور الخدمات العامة واستمرار أنشطة التهريب غير المشروع، مطالباً بتوزيع أكثر عدلاً للثروة الوطنية وتعزيز المساءلة المالية وتنفيذ إطار موحد للموازنة.

كما أكد أهمية أن ترافق العملية السياسية خطوات ملموسة لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز مؤسسات الدولة.