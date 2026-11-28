أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع أحد الخبراء اليوم وأبدى استغرابه من تعرض سيارة نقل المواد البترولية لانفجار رغم أن سيارة نقل المواد البترولية مصممة لامتصاص الصدمات كي لا تنفجر بسهولة .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخبير قال لي إنها مصممة إنها لو وقعت من على جبل متنفجرش ولكن انفجار سيارة نقل البنزين يؤكد إنه فيه حاجة غلط ".

وأضاف موسى:" منقدرش نمنع سيارات نقل البنزين من الحركة طوال اليوم على الطرق ولكن لابد من تنظيم الإجراءات وتشديد العقوبات ".

وتابع :" اللي حصل في حادث الطريق الدائري كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ".