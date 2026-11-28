نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة نقاشية بعنوان «الإعلام وبناء الوعي بين حرية التعبير ومسئولية التأثير في عصر التحول الرقمي»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السنوي للحزب، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحفيين وقيادات الحزب.

تشكيل الرأي العام وبناء الوعي

جاء ذلك بحضور الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع تحيا مصر، والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، والإعلامية سهام صالح، والإعلامي محمد المحمودي، والنائب زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، والنائب نور الدين مصطفى، أمين أمانة الشئون الصحية المركزية بالحزب كما أدار الجلسة الإعلامي عبد المنعم إبراهيم.

وتناولت الجلسة التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام في ظل الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي، وانعكاساتها على تشكيل الرأي العام وبناء الوعي، فضلاً عن التحديات المرتبطة بمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وآليات تطوير الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة، خاصة جيلي «زد» والألفية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي وتعزيز التكامل بين الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارهما مسارين متكاملين في نقل المعلومات والتأثير في الرأي العام، مشيرين إلى أن التحول الرقمي غيّر طبيعة التأثير الإعلامي، ولم يعد المواطن مجرد متلقٍ للمعلومات، بل أصبح مشاركاً في صناعة المحتوى وتداوله.

وفي هذا السياق، أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية كنموذج للإعلام التفاعلي، من خلال سرعة توضيح الحقائق والرد على التساؤلات والتعامل الفوري مع الأحداث، مؤكدين أن إتاحة المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب تسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وتحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

قانون حرية تداول المعلومات

وشدد المشاركون على أهمية الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يضمن إتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية، ويعزز الشفافية والمصداقية، ويساعد المؤسسات الإعلامية على أداء دورها المهني، فضلاً عن الحد من المساحات التي تستغلها الشائعات والمعلومات المضللة.

كما أكدوا ضرورة تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات والتعامل معها، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، إلى جانب إعادة إحياء منظومة التدريب الإعلامي وتأهيل الكوادر الشابة، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة المحتوى الرقمي.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تغيير أدوات مخاطبة الأجيال الجديدة، خاصة جيل «زد»، وفهم طبيعة اهتماماته وأنماط استهلاكه للمعلومات، مع الاستفادة من المؤثرين الشباب ومنصات التواصل الاجتماعي في تقديم خطاب إعلامي أكثر تفاعلاً وقرباً من هذه الفئة، بدلاً من الاعتماد على الأدوات التقليدية وحدها.

وأشاد المشاركون بطرح قضية الإعلام وبناء الوعي في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات المنتدى، مؤكدين أهمية فتح مساحات للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه المشهد الإعلامي، ومناقشة سبل تطوير أدواته بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ المسؤولية المهنية.

وأكد المشاركون أن مواجهة تحديات الإعلام الرقمي لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما تتطلب تكاملاً بين الدولة والمجتمع والنخب السياسية والإعلامية، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين الحقيقة والرأي والشائعة والمحتوى الموجه.

وفيما يتعلق بالإعلام الرياضي، ناقشت الجلسة طبيعة التأثير الذي يمارسه على قطاعات واسعة من الجمهور، وأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والمسؤولية في تناول القضايا الرياضية، بما يسهم في نشر الوعي والروح الرياضية، وتجنب تحويل المنافسات الرياضية إلى مساحات للاستقطاب والتعصب، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي.