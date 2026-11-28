أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نجاح الجهات المعنية في تحديد هوية 30 جثمانًا من إجمالي 31 ضحية لحادث دائري الوراق، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة للتعرف على هوية الجثمان الأخير.

عمليات تحديد الهوية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، أن عمليات تحديد الهوية تتم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، مع الاستعانة بتحليل الحمض النووي (DNA) والبصمة الوراثية، نتيجة صعوبة التعرف على بعض الجثامين بسبب شدة الحادث.

وأضاف أن الفحوصات ساعدت في تحديد هوية الضحايا وإصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم، لافتًا إلى أن تحديد هوية الجثمان المتبقي يحتاج إلى مزيد من الوقت، بسبب عدم توافر أنسجة صالحة لأخذ العينات في جميع الحالات.

استخدام تقنيات وفحوصات بديلة

وأكد أن الجهات المختصة تعمل على استخدام تقنيات وفحوصات بديلة للوصول إلى نتائج دقيقة ومؤكدة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعرف على الضحية الأخيرة.