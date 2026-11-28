وجه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى المواطنين الذين توافدوا للتبرع بالدم لمساعدة مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيدًا بروح التضامن والتكاتف التي أظهرها المصريون في مواجهة الحادث.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الوزارة تقدر الروح التي أظهرها المواطنون في أوقات الشدة، مؤكدًا أن مخزون الدم المتاح كافٍ للتعامل مع احتياجات المصابين في الحادث.

الصحة تحدد أماكن التبرع بالدم

وأوضح أن التبرع بالدم عمل إنساني محمود، لكنه ناشد المواطنين عدم التوجه للتبرع داخل المستشفيات التي تستقبل المصابين، مطالبًا بالتوجه إلى بنوك الدم القومية المنتشرة في جميع المحافظات، لضمان تنظيم عمليات التبرع وتوفير الدم للمحتاجين بصورة مستمرة.

الصحة تكشف تفاصيل علاج مصابي الحروق

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المستشفيات تقدم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية لمصابي حادث الوراق، موضحًا أن التعامل مع حالات الحروق يعتمد على مجموعة من العوامل الطبية، تشمل مساحة الحرق ومكانه وعمقه، ومدى تأثيره على أعضاء الجسم الأخرى، بالإضافة إلى عمر المصاب.

وأكد أن جميع هذه العوامل تخضع للتقييم المباشر من جانب أطباء متخصصين في علاج الحروق، داخل مستشفيات مجهزة للتعامل مع مثل هذه الإصابات، مشددًا على أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة ودرجة إصابة كل حالة.