تحولت احتفالات عيد الاستقلال في ألبانيا إلى مشهد من المواجهات العنيفة، بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين في العاصمة تيرانا، اليوم السبت، خلال احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، على خلفية اتهامات بالفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن المتظاهرين، الذين تجمعوا في وسط العاصمة، ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب، فيما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود ومنعها من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء.

وشهدت شوارع تيرانا تصاعدًا في حدة التوتر، بعدما أقدم محتجون ملثمون على تحطيم نوافذ مبانٍ حكومية، بينها وزارة النقل والبنك المركزي، في حين حاولت مجموعات منهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية.

إصابة 8 أشخاص

وأعلنت وزارة الصحة الألبانية إصابة 8 أشخاص خلال الاشتباكات، بينهم أحد أفراد الشرطة وصحفيان، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي الاحتجاجات ضمن موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة، بدأت في مايو الماضي اعتراضًا على مشروع سياحي فاخر لإقامة فندق ومنتجع على الساحل الجنوبي للبلاد، يرتبط بشركة استثمار أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مطالب المحتجين

ومع مرور الوقت، اتسعت مطالب المحتجين لتشمل مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، إلى جانب المطالبة برحيل حكومة راما، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013.

وفي المقابل، تنفي الحكومة اتهامات الفساد المتعلقة بالمشروع السياحي، وتؤكد قانونيته، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة، مطالبًا جميع الأطراف بخفض التصعيد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الـ114 لإعلان استقلال ألبانيا عن الدولة العثمانية عام 1912، في مشهد عكس حجم الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.