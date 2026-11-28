كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنازل عن رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى لصالح منافسه السياسي غادي آيزنكوت، ضمن مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء، في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الجمعة 27 نوفمبر 2026، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو يدرس إعلان استعداده لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة الثانية من اتفاق التناوب، على أن يتولى آيزنكوت المنصب أولًا، مشيرة إلى أن نتنياهو قد يقدم الخطوة باعتبارها ضرورة تتعلق بأمن إسرائيل.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن مكتب نتنياهو يستعد لطرح المقترح، وسط انقسام داخل دائرته المقربة بشأن جدوى الاتفاق وشروطه، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأن العرض نُقل عبر قنوات غير رسمية، مع استمرار الخلافات داخل حزب الليكود حول تفاصيل الترتيب المقترح.

في المقابل، أبدى آيزنكوت تحفظات واضحة على مساعي نتنياهو، مؤكدًا أن مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة لم تحقق تقدمًا ملموسًا، وأن حزبه لا يريد المشاركة في حكومة لا تتضمن تغييرات جوهرية في السياسات وتركيبة الائتلاف الحاكم.

كما نقلت التقارير أن آيزنكوت يواصل العمل على تشكيل حكومته، بعد تكليفه بالمهمة، وسط مفاوضات مع أحزاب أخرى، من بينها حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيجدور ليبرمان وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير جولان.

وحذر ليبرمان من أن عرض التناوب المحتمل قد يكون محاولة لتعطيل تشكيل حكومة جديدة ودفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة، وفقًا لتصريحاته المنشورة.

وتأتي هذه التحركات في ظل انقسام الكتل البرلمانية وعجز المعسكرين الرئيسيين عن ضمان أغلبية مستقرة داخل الكنيست، ما يجعل مفاوضات تشكيل الحكومة أمام اختبار سياسي حاسم خلال الأيام المقبلة.