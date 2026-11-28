يُعد الكلام أثناء النوم من الظواهر الشائعة التي يمر بها كثير من الأشخاص خلال مراحل عمرية مختلفة، وقد يثير فضول المحيطين بالشخص أو قلقهم، خاصة عندما يتحدث النائم بصوت مرتفع أو يردد كلمات وعبارات غير مفهومة.

الانتباه والبحث عن أسبابها

ورغم أن هذه الظاهرة لا تمثل بالضرورة مؤشرًا على وجود مشكلة صحية، فإن تكرارها بصورة مستمرة قد يستدعي الانتباه والبحث عن أسبابها.

وتزداد أهمية فهم طبيعة هذه الحالة مع اختلاف معدلات ظهورها من مرحلة عمرية إلى أخرى، وهو ما يفسر ارتباطها بصورة أكبر بفترة المراهقة قبل أن تتراجع تدريجيًا مع التقدم في العمر.

استشاري صحة نفسية: 65% من الأشخاص تحدثوا أثناء النوم مرة واحدة على الأقل

وكشف الدكتور كريم درويش، استشاري الصحة النفسية، أن الكلام أثناء النوم من الظواهر التي يمكن أن تظهر لدى الأشخاص في مختلف المراحل العمرية، موضحًا أنها تنتشر بصورة أكبر خلال فترة المراهقة، ثم تبدأ في التراجع تدريجيًا مع النضوج والتقدم في السن.

مدى شيوع هذه الظاهرة

وأوضح درويش، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية رشا عماد، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 65% من الأشخاص مروا بتجربة الكلام أثناء النوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على الأقل خلال حياتهم، وهو ما يعكس مدى شيوع هذه الظاهرة بين الناس.

وأشار إلى أن حدوث الكلام أثناء النوم على فترات متباعدة لا يستدعي القلق بالضرورة، خاصة أنه قد يكون تجربة عابرة لا ترتبط بمشكلة صحية مستمرة.

10 إلى 15% تستمر لديهم ظاهرة الكلام أثناء النوم

وفي سياق متصل، لفت استشاري الصحة النفسية إلى أن نسبة الأشخاص الذين تستمر لديهم ظاهرة الكلام أثناء النوم لفترات طويلة تتراوح بين 10 و15%، مؤكدًا أن استمرارها وتكرارها بصورة ملحوظة على مدار عدة أشهر يستدعي مزيدًا من الانتباه ومحاولة فهم العوامل المرتبطة بها.

التعامل مع جميع الحالات

وأضاف أن التمييز بين الحالات العابرة والظاهرة المتكررة أمر مهم، إذ لا ينبغي التعامل مع جميع الحالات باعتبارها مؤشرًا على اضطراب يستدعي القلق، وإنما يجب النظر إلى طبيعة التكرار ومدى استمراره.

الكلام أثناء النوم لا يرتبط بمرحلة واحدة من النوم

وأوضح الدكتور كريم درويش أن من أبرز الخصائص التي تميز الكلام أثناء النوم إمكانية حدوثه خلال مراحل مختلفة من دورة النوم، وليس في مرحلة واحدة فقط.

الكلام أثناء النوم

وأشار إلى أن هذه السمة تختلف عن بعض اضطرابات النوم الأخرى التي يرتبط ظهورها بمرحلة محددة، وهو ما يجعل الكلام أثناء النوم ظاهرة لها طبيعة خاصة من حيث توقيت حدوثها خلال الليل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن شيوع الكلام أثناء النوم لا يعني بالضرورة وجود مشكلة نفسية أو صحية، لكن استمرار الظاهرة لفترات طويلة وتكرارها بصورة ملحوظة يستحق الاهتمام وفهم طبيعتها وأسبابها.