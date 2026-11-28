أحرز شيكو بانزا هدف تقدم الزمالك في شباك الافريقي التونسي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستاد القاهرةالدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء هدف شيكو بانز في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية لصالح الزمالك إلى داخل منطقة الجزاء على رأس أحمد شريف الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمىلترتد إلى شيكو بانزا ويسددها داخل الشباك.



وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى : محمد عواد.



خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.





خط الوسط : محمد شحاتة – آدم كايد – عبد الله السعيد.



خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.



ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود بنتايج وأحمد حسام ومحمد فرج ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وأحمد ربيع وحسام أشرف وناصر منسي.