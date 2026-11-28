شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، استقرارا ملحوظا عند مستويات متقاربة مع ختام تعاملات الأمس، وذلك مع بدء العطلة الأسبوعية الرسمية لبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد وسجل الجنيه الذهب 46460 جنيه بعد أن وصل أعلى من 50800 في أكتوبر الماضي بتراجع أكثر من 4000 جنيه.

وكان المعدن الأصفر قد ارتفع في تعاملات أمس الجمعة، قبل إغلاق الأسواق العالمية، بنحو 2.3%، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 6640 جنيهًا للبيع، مقابل 6585 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية والأكثر إقبالًا من المواطنين، نحو 5810 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5760 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجًا في المشغولات الشبابية، نحو 4980 جنيهًا للبيع، مقابل 4935 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وصل سعر عيار 14 إلى 3875 جنيهًا للبيع، في حين سجل 3840 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، نحو 46480 جنيهًا للبيع، مقابل 46080 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة اليوم بالجنيه والدولار

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 206525 جنيهًا للبيع، مقابل 204750 جنيهًا للشراء.

في البورصة العالمية، سجلت الأونصة 3654.44 دولارًا، سعر إغلاق أمس الجمعة.

دولار الصاغة مقابل سعر البنك

بلغ سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب لدى الصاغة نحو 56.51 جنيهًا، مقابل 54.52 جنيهًا في البنوك، وهو فارق يؤثر في تسعير المعدن النفيس محليًا.