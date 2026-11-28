أثار حريق ناقلة الوقود أعلى الطريق الدائري في منطقة الوراق بالجيزة، موجة واسعة من التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي حول ملكية المركبة والسبب الحقيقي وراء اشتعال النيران.

وفي ظل تداول روايات متباينة، توضح البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية ما تم تأكيده حتى الآن وما لا يزال قيد التحقيق، وفيما يلي ثلاثة أسئلة تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي، وأجابت عنها البيانات الرسمية.

1- هل تتبع الناقلة قطاع البترول؟

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود أي صلة للناقلة بالوزارة أو بإحدى شركات قطاع البترول، موضحة أن المؤشرات المتاحة تفيد بأنها تعود لأحد مقاولي النقل في القطاع الخاص. وهو ما شدد عليه المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، مؤكداً أن الشاحنة مملوكة لإحدى شركات القطاع الخاص ولا تتبع وزارة البترول.

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تترقب مخرجات التحقيقات لوضع ضوابط منظمة لتأمين نقل المواد البترولية.

2- هل سقط كابل كهربائي على الناقلة وتسبب في الحريق؟

لم تؤكد أي جهة رسمية صحة ما تردد عن سقوط كابل كهربائي على المركبة قبل اندلاع الحريق، إذ نفت وزارة الكهرباء هذه الرواية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، منصور عبد الغني، أن القراءات الفنية لا تشير إلى سقوط كابل أو حدوث خلل بالشبكة، لافتاً إلى أن الموصلات كانت مشدودة وقت الحادث، وأن خروج دائرتين كهربائيتين حدث بعد اشتعال النيران، دون أن يتسبب ذلك في انقطاع التيار عن المناطق بفضل الاعتماد على مصدر بديل.

من جانبها، نفت وزارة النقل ما نُسب إليها عبر منصات التواصل بشأن سقوط كابل على السيارات، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات حول أسباب الواقعة، وأن هذا الملف يقع ضمن اختصاص النيابة العامة.

3- ما الرواية الرسمية للحادث؟

أعلنت النيابة العامة الرواية الرسمية للواقعة، وذلك عقب سماع أقوال الشهود، وإجراء المعاينة، وفحص الأدلة الفنية، وضبط الشخص المتسبب في الحادث.

ووفقاً لما ورد في بيان النيابة، أفاد المتهم بأنه كان يقود سيارته أعلى الدائري قادمًا من المرج باتجاه الهرم وبصحبته والده بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وأثناء المناورة بين الحارات وتخطي السيارات احتك الجانب الأيسر لمقدمة سيارته بالجانب الأيمن لمؤخرة الناقلة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانحراف سيارته نحو أقصى اليمين، كما انفجر أحد إطارات الناقلة فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، ليتسرب البنزين وتندلع النيران.

ما مسار التحقيقات والخطوات المقبلة؟

تواصل النيابة العامة استجواب المتهم لبيان مدى مسؤوليته الجنائية، إلى جانب حصر التلفيات وتقدير الخسائر، بينما لم يُحسم الموقف القانوني النهائي بعد.