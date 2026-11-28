كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى على شقيقه داخل محل عمله وسرقة محتوياته والزعم بقيام فرد شرطة أحد أقارب المشكو فى حقهم بدفعهم لتحرير محضر كيدى ضدهم بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من والدة “القائم على النشر”، بتضررها من 3 عاطلين جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لقيامهم بالتعدى عليها ونجلها (مالك ورشة) بالسب والضرب وإحداث اصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة لخلافات بينهم حول الجيرة.

وبتاريخ 20 أكتوبر الماضى تبلغ لذات القسم من أحد المشكو فى حقهم، وزوجته بتضررهما من القائم على النشر، ووالدته، وشقيقه لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة لذات الخلافات.

وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم تدخل أى من أفراد الشرطة فى الواقعتين، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه نكايةً فى المشكو فى حقهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.