أكد صدام خليفة حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، الانخراط الجاد في جهود توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة في ليبيا، معلنًا التوصل إلى إطار شامل يمهد للانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ العملي على الأرض.

كما أثنى على جهود مصر والأمم المتحدة في توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة الليبية لإنهاء الفترة الانتقالية.

مسؤولية وطنية لتجاوز الانقسام

وكتب حفتر ، على حسابه بمنصة فيسبوك مساء الجمعة: إن ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة، وما تواجهه بلادنا من تحديات وتهديدات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علينا مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام، وإعادة بناء واقعنا السياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

اتفاق سياسي ينهي المرحلة الانتقالية

وتابع: وانطلاقًا من هذه المسؤولية، نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كما نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع ليبيا اليوم، ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولًا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

من التفاوض إلى التنفيذ

وأكد أن مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض أفضت إلى بلورة إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهّد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ.

جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر

وواصل: وإدراكًا منا لأهمية تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الداعمة لهذا المسار، حرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف جهودنا السياسية والدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وبناء أرضية مشتركة من التوافق حول وحدة ليبيا واستقرارها.

شكر خاص لمصر و4 دول

وأكمل: إذ نثمّن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكافة الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لهذا المسار، فإننا نخص بالشكر والتقدير الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، على ما تبذله من مساعٍ سياسية ودبلوماسية لدعم جهود التوحيد، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من تفاهمات، والتأسيس لشراكات استراتيجية راسخة وممتدة مع ليبيا واحدة وموحدة.

انفتاح برؤية وطنية مستقلة

وأضاف: يأتي انفتاحنا على شركائنا الإقليميين والدوليين انطلاقًا من رؤية وطنية مستقلة، تحكمها المصالح العليا للدولة الليبية، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون أن يكون تطوير علاقاتنا مع أي من شركائنا على حساب علاقاتنا وشراكاتنا القائمة.

التأسيس لمرحلة جديدة

واختتم بيانه قائلًا: فغايتنا من مجمل هذه الجهود ليست مجرد إعادة ترتيب السلطات القائمة، وإنما التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية، تستعيد فيها وحدتها وكامل سيادتها واستقلال قرارها، وقدرتها على حماية مصالحها والاضطلاع بدورها الإقليمي والدولي.