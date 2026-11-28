

أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية (WWE)، اليوم السبت، عن وفاة نجمها برونسون ريد عن عمر يناهز 38 عاماً.

وذكرت المؤسسة أن ريد، واسمه الحقيقي جيرمين هالي، توفي نتيجة "مضاعفات طبية".

وقالت WWE في بيان لها: "كان جيرمين شخصية استثنائية في عالم WWE، والأهم من ذلك أنه كان إنساناً رائعاً، ورجلاً مخلصاً لعائلته، وزميلاً محبوباً من الجميع".

ولم تقدم WWE أي تفاصيل إضافية حول ملابسات وفاة ريد.



وتأتي وفاة ريد بعد تعرضه لإصابة خلال عرض "كراون جول" الذي أقامته WWE في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقاً لعدة مصادر إعلامية، فقد عانى ريد من كسور متعددة في الأضلاع وتمزق في الكلية، مما استدعى بقاءه في المملكة العربية السعودية لتلقي المزيد من العلاج الطبي.