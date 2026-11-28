كشفت هنا تامر عبد السلام، ابنة أمين الشرطة تامر عبد السلام، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن والدها كان يحاول إنقاذ المواطنين وقت وقوع الحادث، قبل أن يفقد حياته، مؤكدة أنه كان يركض على الطريق لمساعدة الآخرين دون أن يفكر في إنقاذ نفسه.

والدي كان يجري على الطريق لإنقاذ الضحايا

وقالت هنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع الحادث، ولم يكن من المصابين، تواصل معها وأخبرها بأنه شاهد والدها بالفعل وهو يركض على الطريق لإنقاذ الناس.

وأضافت أن هذا الشخص تعرف على والدها من خلال المواصفات التي وصفتها له، كما أكد لها أن الصورة المتداولة لشخص يركض في موقع الحادث تعود إلى والدها، موضحة أن هذه الرواية جعلتها تشعر بأنه قضى لحظاته الأخيرة في عمل إنساني ومساعدة الآخرين.

وعلقت على ما فعله والدها قائلة: «هو بينقذ الناس، ربنا اختاره»، مؤكدة أنه كان يفضل إنقاذ الآخرين على التفكير في نفسه.

وأوضحت هنا أن والدها كان معروفًا بمساعدة الناس والوقوف بجانبهم في حياته اليومية، مشيرة إلى أن تصرفه خلال الحادث لم يكن غريبًا على شخصيته، قائلة: «هو كان، ده اللي كان بيعمله في الأيام العادية، ربنا اختاره إنه هو يعمله اليوم ده».

وأكدت أن الأسرة كانت تتمنى عودة والدها إليها سالمًا، لكنها أشارت إلى أنه رحل وهو يؤدي عملًا إنسانيًا يعكس ما اعتاد عليه من شهامة ومساعدة للآخرين.

وشددت ابنة أمين الشرطة على أن فقدان والدها لا يمكن تعويضه بأي شيء، قائلة: «ما فيش أي حاجة في الدنيا هتقدر تعوض بابا»، واصفة إياه بالشهيد، ومعربة عن حمدها لله، وداعية له بالرحمة.

وكشفت هنا أنها تبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس بالفرقة الثانية بكلية الآداب في جامعة عين شمس، بينما يدرس شقيقها كريم، الذي يصغرها بعام واحد، بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية في جامعة بنها، موضحة أن الأسرة فقدت والدها الذي كان يمثل لها سندًا أساسيًا.

ابنة أمين الشرطة تحذر من حسابات مزيفة على تيك توك

وفي سياق آخر، حذرت هنا تامر من وجود حسابات مزيفة على تطبيق «تيك توك» تنتحل اسمها، وتنشر محتوى وصفته بأنه غير جيد، معربة عن قلقها من استغلال هذه الحسابات لاسمها في نشر أرقام لتلقي الأموال والتبرعات.

وشددت على أن الأسرة لا تحتاج إلى أموال أو تبرعات من أحد، قائلة: «إحنا الحمد لله مش محتاجين فلوس من حد، مش محتاجين فلوس تبرعات»، موضحة أنها تخشى أن يقوم أشخاص بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات المزيفة اعتقادًا منهم أنهم يقدمون المساعدة لها ولأسرتها.

وأضافت أنها أرادت توضيح الأمر من خلال البرنامج حتى لا يتعرض أي شخص للاستغلال باسمها أو باسم أسرتها، مناشدة كل من يشاهد حديثها أو يعرف حسابها الحقيقي على موقع «فيسبوك» التواصل معها لمساعدتها في إغلاق الحسابات المنتحلة لشخصيتها على «تيك توك».

وأكدت أن حسابها الحقيقي معروف على «فيسبوك»، وأنها تسعى إلى وقف استغلال اسمها ونشر محتوى أو معلومات غير صحيحة باسمها.

من جانبها، ردت الإعلامية لميس الحديدي بأنها ستتواصل مع هنا لمعرفة كيفية مساعدتها في إغلاق الحسابات المزيفة، مشيرة إلى إمكانية الإبلاغ عنها.

ووجهت هنا الشكر للإعلامية لميس الحديدي على إتاحة الفرصة لها لتوضيح حقيقة الحسابات المنتحلة، واختتمت حديثها بالدعاء لوالدها بالرحمة، مؤكدة أنه شهيد بإذن الله.