أثار أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

محمد صلاح

وظهر عبد الحميد في الصورة مبتسمًا في المقدمة، بينما يظهر خلفه شخصان يتناولان الطعام وأحدهما يمسك بساندويتش وسط أجواء نهارية عفوية.

وأرفق أمير عبد الحميد الصورة بتعليق طريف لفت أنظار متابعيه، حيث كتب: "خلاص تكون في إيدك وتروح لغيرك سبحان الله "، في إشارة كوميدية تجمع بين المزاح حول الطعام الموجود خلفه وروح الدعابة التي اعتاد مشاركتها مع جمهوره عبر منصات التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة بشكل واسع، مشيدين بخفة ظله وعفويته، فيما ربط البعض العبارة بمواقف كروية وحياتية مختلفة على سبيل المزاح، لتتحول الستوري سريعًا إلى حديث المتابعين.