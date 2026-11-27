تولّى أعضاء النيابة الإدارية، اليوم الجمعة الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي ٦ أكتوبر، في مشهد عكس كفاءة التنظيم، ودقة الإجراءات، وفاعلية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسير العملية الانتخابية.

جاء ذلك في إطار رسالتها الوطنية والقضائية في ترسيخ ضمانات النزاهة والشفافية في إدارة العمليات الانتخابية، وتأكيدًا لريادتها في تطبيق وتطوير منظومات التصويت الإلكتروني.

وقد انطلقت أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر حتى السابعة مساءً، من خلال (٥٥) لجنة انتخابية، بمشاركة أعضاء النادي ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم (٥٠,٨٩٧) عضوًا، وذلك للتصويت على ثلاثة بنود رئيسية، شملت:



١) التصديق على محضر الاجتماع السابق.



٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط، وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.



٣) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وجرت أعمال التصويت من خلال منظومة التصويت الإلكتروني التي تتيح سرعة إنجاز إجراءات التصويت، والحد من التزاحم وفترات انتظار الناخبين، وتيسير مشاركتهم، في إطار منظومة تقنية دقيقة ومتكاملة تكفل انسيابية الإجراءات، وتحقق كفاءة الأداء وسلاسة التنظيم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل بالنيابة الإدارية، وامتدادًا لمسيرتها الرائدة في تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني وتطوير آلياتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها، باعتبارها صاحبة السبق في إرساء هذه التجربة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة عمليات التصويت، بما أثبتته من كفاءة وفاعلية متزايدتين على مدار السنوات، مستندةً إلى خبرات قضائية وفنية متراكمة، وإلى رؤية مؤسسية تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة العمل العام، مع صون الضمانات القضائية والإجرائية التي تكفل النزاهة والحياد والانضباط.

وتؤكد النيابة الإدارية استمرار اضطلاعها بدورها الفاعل في دعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقديم خبراتها القضائية والفنية وإمكاناتها البشرية والتقنية، إسهامًا في تطوير آليات العمل المؤسسي، والارتقاء بكفاءة الأداء، وتعزيز الثقة في إجراءات إدارة الانتخابات، من خلال نموذج حديث يجمع بين التطور التكنولوجي والضمانات القضائية، ويجسد توظيف التكنولوجيا في خدمة المؤسسات وترسيخ مبادئ الحوكمة.