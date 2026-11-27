شيع أهالي قرية طنط الجزيرة في القليوبية جثمان الشاب كيرلس أحد ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، حيث خرج الجثمان من كنيسة السيدة العذراء مريم بالقرية.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي القرية، بعدما عاشوا ساعات طويلة من القلق والترقب، عقب انقطاع الاتصال بكيرلس بالتزامن مع وقوع الحادث، وسط آمال استمرت في عودته سالمًا، قبل أن تنتهي رحلة البحث بخبر وفاته.

وشهدت أسرة كيرلس ساعات من القلق والترقب، بعدما فقدت الاتصال به عقب وقوع الحادث، في أثناء عودته من عمله مستقلًا سيارة أوبر من مول مصر في اتجاه موقف كلية الزراعة، برفقة مهندس زميل له.

وفي أثناء اندلاع الحريق، اضطر كيرلس وزميله إلى مغادرة السيارة ومحاولة الهروب من موقع الحادث، قبل العثور على زميله ضمن المصابين، بينما ظل كيرلس مفقودًا، وسط جهود مكثفة من أسرته للعثور عليه، ومناشدات للمواطنين بالمساعدة في الوصول إليه.