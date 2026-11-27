تسود حالة من الحزن بين أسرة وأهالي منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعدادًا لتشييع جثمان سائق سيارة النقل الثقيل «التريلا»، الذي لقي مصرعه في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق، عقب اندلاع حريق هائل امتد إلى عدد من السيارات، من بينها سيارة نقل مواد بترولية.



وتجمع عدد من الأهالي وأقارب المتوفى في انتظار وصول الجثمان، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من التأثر والحزن على رحيله، خاصة بين جيرانه ومعارفه الذين حرصوا على التواجد لمساندة أسرته في مصابها الأليم.

وكانت منطقة الوراق قد شهدت حـادثًا مأساويًا، إثر وقوع تصادم أعقبه اندلاع حريق هائل، امتدت ألسنة اللهب خلاله إلى عدد من السيارات، من بينها سيارة نقل مواد بترولية، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وخيمت حالة من الحزن على أسر الضحايا، الذين يستعدون لتوديع ذويهم، في مشاهد إنسانية مؤثرة عقب الحادث الذي خلّف حالة واسعة من الأسى بين المواطنين.