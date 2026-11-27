قال الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الله تفضل على عباده بواسع كرمه وعظيم جوده، ففتح لهم أبواب فضله، وأذن لهم بالانتفاع والتمتع بطيبات رزقه، وأمرهم بالثناء عليه وشكر نعمه.

اجتهدوا في شكره

واستشهد " البعيجان " خلال خطبة الجمعة الثالثة من شهر جمادي الآخر اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ، بما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ).

وأوضح أن شكر الله تعالى هو الإقرار بالنعماء، واللهج بالثناء، وصرف نعمه في طاعته ورضاه دون رياء، منوهًا بأن شكر الله تعالى من أجل القربات، ومن أزكى الأعمال والطاعات.

وتابع: وبه تُستجلب النعم والبركات، وهو قيد للنعم الموجودة، وصيد للنعم المفقودة، به تدوم العطايا وتدفع البلايا، قال تعالى (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ).

ونبه إلى أن الاعتراف بالفضل من شيم الكرام، وحفظ الجميل من محاسن الأخلاق، ومكارم الخصال، وأن النفوس الشريفة لتأنف جحود الإحسان، وتستعظم نكران المعروف، فلا تنسى فضلًا أسدي إليها، ولا تجحد جميلًا صنع لها.

وأردف: فكيف بمن له الفضل كله، وإليه يرجع الأمر كله، ومنه ابتدأ الإحسان، المستحق للحمد والثناء، وهو أهل الشكر والتمجيد، موضحًا أن نعم الله ظاهرة وباطنة، لا تحصى، وآلاؤه لا تعد ولا تستقصى، وإحسانه لا ينقطع.

أضاف أن العبد مهما عدد من النعم فلن يحيط بها، ومهما تأمل من آلائه فلن يبلغ منتهاها، ومهما اجتهد في شكره فلن يؤدي حقها، مشيرًا إلى كم النعم التي أسبغها الله علينا فلم نشعر بها.

واستطرد: وبلاء صرفه عنا فلم نعلم به، وحاجة قضيت، وكربة فرجت، ورحمة نزلت، ولطف خفي أحاط بنا ونحن لا نشعر، نعيش في نعم الله ليلًا ونهارًا، ونستظل بظلال إحسانه صباحًا ومساءً، فله الحمد حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وشكرًا يعترف معه العبد بفضل مولاه، ويقر فيه بعظيم مننه وواسع عطاياه.

وأشار إلى أن من أسمى وأعظم المنن الإلهية على العبد أن يلهمه الله الشكر، ويوفقه إليه، وهو المعنى العظيم الذي تجلى في مناجاة نبي الله سليمان عليه السلام لربه حين ابتهل إليه قائلًا (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).