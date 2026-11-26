أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات وجدول الحد الأدنى للأجور، وذلك لتوضيح مواعيد حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية خلال الشهر الأخير من العام.

ووفقًا للمواعيد المعلنة، تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 يوم 24 ديسمبر، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 30 ديسمبر 2026، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

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ويبحث العاملون في القطاع الحكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026، وجدول توزيع المرتبات على الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى قيمة الحد الأدنى للأجور المقررة لكل درجة وظيفية، وهو ما يتضمنه التقرير الآتي.

متى يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026؟

حددت وزارة المالية يوم 24 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، لينتهي يوم 30 ديسمبر 2026.

وتأتي مواعيد صرف المرتبات ضمن الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية لتنظيم حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، مع تحديد أيام مخصصة لصرف مرتبات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وفقًا للجدول المعلن.

ومن المقرر أن يتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم خلال المواعيد المحددة، بحسب الجهة التي يعملون بها، مع تخصيص أيام أخرى للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم في موعد الصرف المحدد لهم.

ما موعد صرف متأخرات مرتبات ديسمبر 2026؟

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر 2026، حيث تقرر صرفها أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وتتيح هذه المواعيد للعاملين الذين لديهم مستحقات متأخرة معرفة الأيام المحددة للحصول عليها، وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية.

ويأتي تحديد موعد مستقل لصرف المتأخرات ضمن تفاصيل جدول صرف مرتبات ديسمبر 2026، الذي يتضمن مواعيد بداية صرف المرتبات، والجهات الحكومية التي تحصل على مستحقاتها في كل يوم، بالإضافة إلى الأيام المخصصة لمن تخلفوا عن الصرف.

ما أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026؟

يمكن للعاملين صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 من خلال عدد من منافذ الصرف المتاحة، والتي تشمل فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي.

وتتضمن أماكن صرف المرتبات الآتية:

فروع البنوك.

فروع البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي.

وتهدف إتاحة صرف المرتبات من خلال هذه المنافذ إلى منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وتوفير أكثر من وسيلة أمام العاملين للحصول على مستحقاتهم المالية خلال فترة صرف مرتبات ديسمبر.

ما جدول صرف مرتبات ديسمبر 2026 للوزارات؟

حددت وزارة المالية جدولًا لمواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث يبدأ الصرف يوم 24 ديسمبر، ثم تتواصل المواعيد وفقًا للجهات المحددة في الجدول.

الجهات التي تصرف مرتباتها يوم 24 ديسمبر

تبدأ أولى مراحل صرف مرتبات ديسمبر 2026 يوم 24 ديسمبر، وتشمل العاملين في الوزارات والجهات الآتية:

مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

الجهات التي تصرف مرتباتها يوم 27 ديسمبر

تُصرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 يوم 27 من الشهر للعاملين في الجهات والوزارات الآتية:

وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

متى تصرف مرتبات المتخلفين عن المواعيد المحددة؟

خصصت وزارة المالية أيام 28 و29 و30 ديسمبر 2026 لصرف مرتبات جميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة لهم.

وبذلك تتضمن مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2026 أيامًا مخصصة للجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب أيام إضافية للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد الأولى.

ما جدول الحد الأدنى للأجور 2026؟

يتضمن جدول الحد الأدنى للأجور 2026 قيمة المرتب المحددة لكل درجة وظيفية، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، وفقًا للمبالغ المعلنة.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور 2026 على النحو الآتي:

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14500 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12250 جنيها.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11250 جنيها.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 9500 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9000 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 8750 جنيها.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 8500 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 8250 جنيها.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

كيف تعرف موعد صرف مرتبك في ديسمبر 2026؟

يمكن للعاملين معرفة موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026 من خلال مراجعة جدول وزارة المالية، والتأكد من اليوم المحدد للجهة أو الوزارة التي يعملون بها.

ويشمل جدول الصرف موعد بداية صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر 2026، ومواعيد صرف مرتبات عدد من الوزارات يوم 27 ديسمبر، بالإضافة إلى أيام 28 و29 و30 ديسمبر للعاملين الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة.

كما يتضمن الجدول مواعيد صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، إلى جانب أماكن صرف المرتبات من فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي.

وتظل معرفة موعد صرف المرتب والجهة المحددة في جدول الصرف من أهم التفاصيل التي يبحث عنها الموظفون مع اقتراب نهاية العام، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور.