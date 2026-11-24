أثار الإعلامي أحمد موسى تساؤلات بشأن عدم تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، رغم الإعلان عنها، مشيرا إلى تلقيه شكوى من مدرس مساعد بكلية الطب تفيد بصرف راتب شهر نوفمبر دون الزيادة المقررة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه تلقى اليوم شكوى من شخص زوجته مدرس مساعد بكلية الطب، أكد خلالها أن زوجته كان من المفترض أن تحصل على الزيادة الجديدة في راتب شهر نوفمبر، لكنها فوجئت بصرف المرتب دون أي زيادة.

وأضاف: «بقول للحكومة ليه الزيادة الجديدة للجامعات منزلتش؟ لعله خير يا رب، هل هيتم صرفها بأثر رجعي؟ أرجوكم وضحوا، مرتبات الجامعات المفروض تزيد، ليه الزيادة لم تتم طبقا للوعد؟ هل فيه خطأ ولا إيه الحكاية؟ لو فيه إجابة قولوا الإجابة، الناس مستنية، وأي أرقام هتنزل ولا حاجة، بس زي ما بنقول عندنا النواية تسند الزير، وأي فلوس بتسند في الظروف الصعبة دي عشان تساعد البيوت، الناس تعبانة والمواطن تعبان وبيشتكي».

وأوضح: «المواطن عنده أزمة أسعار، حد كان بيقولي النهارده، وكله عارف، وكله بيشتكي، يعني اللي بياخد كتير بيصرف كتير، واللي بياخد متوسط بيصرف متوسط، كله بيشتكي».

وتابع: «حد قالي كنت بشتري جبنة بكذا إمبارح، بشتري لقيت المبلغ زاد بشكل رهيب، كانت جبنة صناعة محلية يعني عادية، وارتفعت بشكل خيالي، وهل فيه حد بيشوف الأرقام دي؟ هل هناك رقابة على رفع أسعار السلع في الأسواق؟ فيه ناس بتزود زي ما هي عايزة».