قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر يبلغ نحو 10 جيجاوات، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات عبر برنامج “بالورقة والقلم”، أن القدرات المركبة للطاقة الشمسية في مصر تصل إلى نحو 5 جيجاوات، فيما تتجاوز قدرات طاقة الرياح 3.6 جيجاوات، بما يعكس تنامي مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن قدرات أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات تجاوزت 1.5 جيجاوات، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز القدرة على الاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.