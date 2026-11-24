أكدت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح للفصائل اليمنية بالسيطرة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، مشيرة إلى أن قواتها ترصد التحركات العسكرية للفصائل التي تقدمت إلى مسافة نحو 60 كيلومترا من المدينة.

وقال العقيد ماجد عبد الله النزيلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، خلال إحاطة إعلامية عبر الاتصال المرئي مع مجموعة من الصحفيين، إن الوضع الميداني لا يسير بالصورة التي تتمناها الحكومة، لكنه لا يصل إلى مستوى الخطورة الذي تعكسه بعض التقارير.

وأضاف النزيلي: «سأتحدث معكم بصراحة، الوضع ليس كما نريده أن يكون، لكنه ليس بالخطورة التي ترد تقارير عنها»، مؤكدا أن القوات الحكومية تتعامل بجدية مع اقتراب الفصائل اليمنية من عدن، وأنها مستعدة لمواجهة أي تحرك يستهدف المدينة.

وشدد المتحدث العسكري على أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لا تزال موجودة في عدن، وستواصل اتخاذ المدينة مقرا لها، قائلا: «نعم، قوات الحوثيين على بعد حوالي 60 كيلومترا من المدينة. نأخذ ذلك على محمل الجد، ونحن مستعدون لذلك».