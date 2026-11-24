أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إنشاء محطة الضبعة النووية يستند إلى أهمية الطاقة النووية الاستراتيجية في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في مصر.

الطاقة النووية أقل تكلفة على المدى الطويل

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطات النووية تكون أعلى مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية، إلا أن العمر الافتراضي للمحطة النووية يمتد لنحو 25 عامًا، بما يجعلها خيارًا اقتصاديًا يوفر تكلفة أقل لتوليد الكهرباء على المدى الطويل.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطات الطاقة النووية تسهم في تحقيق استقرار إنتاج الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن التقلبات المستمرة في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت تعزز أهمية التوجه نحو إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأضاف أن الطاقة النووية تمثل نحو 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا، في حين يمتلك العالم نحو 420 وحدة نووية، بإجمالي قدرات تصل إلى 4800 جيجاوات، وهو ما يعكس المكانة المهمة لهذا المصدر في منظومة الطاقة العالمية.

وشدد عصمت على أن الاستثمار في الطاقة النووية لا يمثل مجرد إضافة لقدرات إنتاج الكهرباء، بل يُعد خطوة استراتيجية لدعم أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات على المدى الطويل.