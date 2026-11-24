أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة النووية تتميز بالاستقرار والثبات في إنتاج الكهرباء، وهو ما يتطلب استعدادات فنية خاصة لاستيعاب القدرات المنتجة من محطة الضبعة داخل الشبكة القومية.

تفاصيل الكود النووي للشبكة

وكشف عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، عن وضع كود خاص لتوصيل الطاقة النووية بالشبكة الكهربائية، يحدد آليات التعامل مع فصل دوائر التوصيل، والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة، وضمان استيعاب الإنتاج النووي بصورة آمنة ومستقرة.

وأكد أن توصيل الكهرباء المنتجة من محطة الضبعة يتطلب استعدادات فنية خاصة، مشيرًا إلى أن برامج تأهيل الكوادر المصرية لا تقتصر على فهم عمليات تشغيل المفاعلات النووية، وإنما تشمل أيضًا آليات توصيل الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية والتعامل مع متطلبات استقرارها.

وشدد وزير الكهرباء على أن الطاقة النووية توفر قدرات إنتاجية مستقرة، الأمر الذي يستلزم الحفاظ على استمرارية الأحمال وتهيئة الشبكة لاستيعاب الإنتاج وفقًا للمعايير الفنية والتشغيلية.

وأوضح أن استيعاب القدرات الجديدة والمتجددة يتطلب الالتزام بالأكواد والمعايير الفنية المنظمة لربطها بالشبكة الكهربائية، لافتًا إلى أن استقرار إنتاج الطاقة النووية يستلزم الحفاظ على توازن الأحمال واستقرار الشبكة، مع تطبيق الكود النووي وآليات فصل دوائر التوصيل بما يضمن سلامة التشغيل واستمراريته.

وأضاف عصمت أن مشروع الضبعة النووية يفتح المجال أمام إنشاء صناعات مرتبطة بالطاقة النووية وتوطين التكنولوجيا، بما يشمل صناعات التحكم ونظم الأمان ومتطلبات التصنيع، مشيرًا إلى أن تبريد مكثفات المحطة يمثل فرصة للاستفادة من مياه البحر في إطار منظومة تشغيل المشروع.