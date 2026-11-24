أثارت واقعة إعلان فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، قبل أن تتطور الأزمة إلى استبعاد مديرة المدرسة، وظهور توضيحات بشأن العدد الفعلي للطلاب الصادر بحقهم قرار الفصل وموقفهم من دخول الامتحانات.

منشور يفجر أزمة داخل مدرسة السادات الثانوية

بدأت الواقعة بعدما نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة تلا تنبيهًا أعلنت فيه فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بسبب تجاوز نسبة الغياب المقررة قانونًا.

وطالبت إدارة المدرسة الطلاب وأولياء الأمور بالتوجه إلى مكاتب البريد لسداد رسوم إعادة القيد، والحصول على إيصال السداد وتسليمه إلى إدارة المدرسة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان.

وتضمن المنشور تحذيرًا من أن عدم استكمال إجراءات إعادة القيد خلال المهلة المحددة سيترتب عليه حرمان الطلاب من دخول الامتحانات، وهو ما تسبب في حالة من القلق بين الأسر، خاصة أن الإعلان تحدث عن فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدرسة.

30 طالبًا فقط.. حقيقة الفصل الجماعي

وعقب انتشار المنشور، ظهرت تفاصيل جديدة بشأن العدد الفعلي للطلاب المشمولين بقرارات الفصل، إذ كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن عدد الطلاب الذين صدر بحقهم قرار الفصل بسبب تجاوز نسب الغياب بلغ 30 طالبًا فقط، وليس جميع طلاب الصف الثالث الثانوي كما ورد في المنشور المتداول.

وأشار المصدر إلى حذف المنشور بعد نحو ساعتين من نشره، بعدما أثار حالة من الجدل والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، قررت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية استبعاد مديرة مدرسة السادات الثانوية من منصبها، على خلفية نشر معلومات غير دقيقة تسببت في إثارة البلبلة داخل المجتمع التعليمي بالمحافظة.

هاني عنتر يوضح موقف الطلاب من امتحانات الثانوية العامة

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة يخضعون للإجراءات القانونية المنظمة للحضور والغياب، مع إتاحة الإجراءات الخاصة بإعادة القيد وفقًا للقواعد المعمول بها.

كما أكد أن الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الحضور المطلوبة يمكن تحويلهم إلى نظام المنازل، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يعني أن الفصل من المدرسة لا يساوي بالضرورة الحرمان النهائي من أداء امتحانات الثانوية العامة.

85% نسبة الحضور المطلوبة لدخول الامتحانات

وتحدد القواعد المنظمة للعملية التعليمية نسبة حضور لا تقل عن 85% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية كشرط لدخول امتحانات المرحلة الثانوية.

كما تنص المادة 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على جواز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب دون عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال السنة الدراسية.

وتتيح المادة إعادة قيد الطالب المفصول بقرار من لجنة إدارة المدرسة، بعد سداد رسم إعادة القيد، وفق الضوابط المحددة قانونًا.

تحويل الطالب إلى المنازل بسبب الغياب

وفي أكتوبر 2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط دخول امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، مؤكدة ضرورة تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية.

وأوضحت الوزارة أن عدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة يمنح المدرسة الحق في تحويل الطالب إلى نظام المنازل، مع تطبيق القواعد القانونية المنظمة للغياب، وإتاحة إعادة القيد وفق الإجراءات المقررة.

كما شددت الوزارة على أن شرط الحضور مستقل عن شرط إنجاز التقييمات والأداءات الدراسية، ولا يغني تحقيق أحدهما عن الآخر بالنسبة للأنظمة التي ينطبق عليها ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متابعة انتظام الطلاب بالمدارس الثانوية، وتسجيل الغياب إلكترونيًا بصورة يومية، وإخطار أولياء الأمور بمعدلات حضور أبنائهم، لضمان تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.