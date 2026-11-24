تباشر النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في حادث انهيار جزئي لعقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة سيدة ونجلتيها وإصابة آخرين.

جاء ذلك في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري، بشأن حادث الانهيار الجزئي للعقار الكائن بمنطقة العطارين، التابعة لحي وسط الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة سيدة ونجلتيها وإصابة آخرين؛ باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية – القسم الثاني، بإشراف المستشارة/ ريهام زكي – مديرة النيابة، تحقيقات عاجلة في الواقعة.

وفي هذا الإطار، انتقل اليوم فريق من أعضاء النيابة، برئاسة المستشار/ أيمن عبد المهيمن، وعضوية كلٍّ من/ أسماء عابدين – رئيس النيابة، / عمر سعد – وكيل النيابة، إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك بحضور رئيسة حي وسط الإسكندرية، ورئيس مجموعة مهندسي وسط الإسكندرية بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وقد تبين من المعاينة حدوث انهيار جزئي للأسقف الداخلية للعقار، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة سيدة ونجلتيها من قاطني العقار، وإصابة عدد من الأشخاص.



كما كشفت مراجعة ملف العقار أن المبنى قديم، وسبق أن صدر له قرار من الجهة الإدارية المختصة بالترميم الكلي، إلا أنه لم يُنفذ. وعلى إثر ذلك، تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أوصت بهدم الأجزاء المتبقية منه بالكامل حتى منسوب سطح الأرض.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بإعداد تقرير فني شامل عن الواقعة، كما كلفت رئيسة حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون المرافق لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن عرض العقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لبيان مدى تأثرها بالحادث، وموافاة النيابة بنتائج ذلك على وجه السرعة.