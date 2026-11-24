استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آلية توليد الكهرباء بالمحطات المختلفة، موضحًا أن المولد الكهربائي يحتاج إلى حركة ميكانيكية لتوليد الكهرباء، وتتولى التوربينات إدارة المولدات وإمدادها بالحركة اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

كيف تنتج محطة الضبعة الكهرباء؟

وأشار عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، إلى أن التوربينات الغازية تعتمد على احتراق الغاز مع الهواء لتوليد الحركة، بينما تعمل التوربينات البخارية من خلال البخار الناتج عن تسخين المياه.

وأوضح أن المحطات النووية تعتمد على عملية الانشطار النووي لتوليد درجات حرارة مرتفعة، تُستخدم في إنتاج البخار، مضيفًا أن المفاعل النووي يوفر الحرارة اللازمة لتسخين المياه وإنتاج البخار الذي يدير التوربينات، لتقوم بدورها بتشغيل المولدات الكهربائية.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن المياه المستخدمة في الدائرة الأولية تخضع لمعالجات خاصة، وتعمل داخل دائرة مغلقة، كما يعاد تكثيف المياه المستخدمة في دورة إنتاج البخار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأضاف أن مياه البحر تستخدم في تبريد البخار داخل المكثف، دون أن تختلط بمياه الدائرة المغلقة، حيث تدخل دائرة التبريد وتخرج منها بعد إتمام عملية تبادل الحرارة.