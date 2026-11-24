أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار وترفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح فريد أن بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي يقوم على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل البنية التحتية من مراكز البيانات ومصادر الطاقة والخوادم والشرائح الإلكترونية والقدرات الحوسبية، وتطوير النماذج، ثم التطبيقات والحلول العملية التي تحقق قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة.

وأشار إلى أهمية تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية والاستفادة من البيانات الوطنية والتاريخية والإحصائية في التحليل والتنبؤ ودعم القرارات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية.

وشدد على أن جودة البيانات ودقتها وتكاملها بين مؤسسات الدولة، وإتاحتها وفق ضوابط تضمن الاستخدام الآمن، تعد من المحددات الرئيسية لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج موثوقة تقدم نتائج دقيقة.

وفيما يتعلق بالأطر التنظيمية، أكد الوزير ضرورة تحقيق التوازن بين وضع التشريعات والضوابط اللازمة وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي، مع مراعاة طبيعة التطبيقات ومستويات المخاطر المرتبطة بها وتأثيراتها على المواطنين.

واستعرض جهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية، مشيرا إلى إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، الذي يوفر بيئة آمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال والمطورين اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة والاستفادة من البيانات في تطوير تطبيقات تدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد فريد أن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية يتطلب تطوير أساليب العمل وتوظيف التكنولوجيا لمساعدة الشركات على اكتشاف الفرص التصديرية والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع، فيما تعمل الدولة على تهيئة البيئة الداعمة للابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية ومؤسسات التمويل والاستثمار.

وأكد الوزير أهمية تسريع وتيرة التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد وتسريع تطوير الحلول المبتكرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم نمو الصادرات.