يُعد الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وينتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب وهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تدعم صحة الجسم بطرق متعددة، مع احتوائه على سعرات حرارية منخفضة للغاية.

​ووفقا لما أورده موقع webmd إليكم أبرز فوائد الجرجير الصحية.

​الوقاية من الأمراض و السرطان

​يحتوي الجرجير على مركبات تُعرف باسم "الجلوكوسينولات" وهي المسؤولة عن نكهته اللاذعة ورائحته القوية.

​تشير الأبحاث إلى أن الجسم يحول هذه المركبات أثناء الهضم إلى مواد نشطة قد تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي، والقولون، والرئة، والبروستاتا

​ تعزيز صحة العظام

​يُعد الجرجير مصدراً ممتازاً لفيتامين ك، وهو عنصر أساسي لعملية تخثر الدم وتقوية العظام، حيث يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

​كما يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم الضروري للحفاظ على كثافة العظام والأسنان.

​

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

​تساهم مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الخضروات الصليبية في حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين.

​يحتوي الجرجير على نسبة عالية من النترات الغذائية الطبيعية، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم المرتفع.

تحسين صحة العين

​يمد الجرجير الجسم بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر تحمي العين من أضرار الجذور الحرة وتقلل من احتمالية الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

التحكم في الوزن والهضم

​بفضل انخفاض سعراته الحرارية فحوالي 5 سعرات حرارية فقط لكل كوب وغناه بالماء والألياف، يساعد الجرجير على تعزيز الشعور بالشبع ودعم حركة الجهاز الهضمي دون إضافة دهون أو سكريات زائدة للنظام الغذائي.

​تحذير

يمكن للجرجير ​التداخل مع أدوية السيولة وذلك لاحتواءه على نسبة عالية من فيتامين ك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم مثل الوارفارين الحفاظ على كمية ثابتة منه في نظامهم الغذائي واستشارة الطبيب، لأن التغيير المفاجئ في مستويات فيتامين ك قد يؤثر على فعالية الدواء.