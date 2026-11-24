تصاعدت المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بعد الإعلان عن وقوع انفجارات وحرائق على متن ثلاث ناقلات نفط، بالتزامن مع تحقيقات أمريكية بشأن هجمات إلكترونية يُشتبه في استهدافها نحو 50 سفينة تجارية وناقلة طاقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الناقلات الثلاث تعرضت لانفجارات نتيجة اصطدامها بألغام بحرية، متهماً إياها باستخدام مسارات بحرية غير مصرح بها وتجاهل التحذيرات الإيرانية بشأن العبور من المضيق.

وأشار إلى أن إحدى الحوادث وقعت قبالة الساحل الجنوبي للمضيق، فيما وقعت الحادثتان الأخريان في جزئه الشرقي، لافتاً إلى أن ناقلتين كانتا تحت حماية جوية أمريكية وقت وقوع الانفجارات.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الأمريكية تحقق في احتمال تورط إيران في هجمات سيبرانية استهدفت ما يصل إلى 50 سفينة تحمل النفط والغاز المسال والمواد الكيميائية، وسط مخاوف من امتداد التوترات إلى ممرات الملاحة الدولية.

ووفقاً للتقرير، تلقت بعض السفن رسائل تهديد وتحذيرات بتفجيرها، فيما نشرت الولايات المتحدة فرقاً متخصصة في الحماية السيبرانية لفحص وتأمين عدد من السفن المتجهة إلى السواحل الأمريكية.

وتضع واشنطن إيران في مقدمة المشتبه بهم، مع عدم استبعاد احتمال تورط روسيا، دون إعلان نتائج نهائية تثبت مسؤولية أي طرف عن تلك الهجمات.





