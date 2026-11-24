قالت وكالة رويترز، إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أجرت محادثات مع جنرال موتورز وشركات تصنيع أخرى للمساعدة في إنتاج طائرات بدون طيار بكميات كبيرة، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع.

إنتاج طائرات بدون طيار بكميات كبيرة

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء عن ‌مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجري محادثات مع شركتي جنرال موتورز وفورد وشركات تصنيع أخرى ⁠للمساعدة في إنتاج المسيرات على نطاق واسع.

وذكرت الصحيفة أن هذه الشركات ستورد بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه قطع غيار لشركات تصنيع المسيرات، مضيفة أن جنرال ‌موتورز ⁠تدرس إمكانية تصنيع محركات المسيرات.

وقالت إن مسؤولين في وزارة الدفاع اجتمعوا أيضا مع ⁠قيادات في ماجنا إنترناشونال الكندية لقطع غيار السيارات وشركات تصنيع ⁠أخرى بعضها من خارج هذا القطاع.