تمكن فيلم “الجواهرجي”، بطولة محمد هنيدي ومني زكي، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه على منصة “يانجو بلاي”.

واحتل فيلم “الجواهرجي” المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، متفوقًا على عدد من الأعمال، أبرزها “خلي بالك من نفسك”.

قصة فيلم “الجواهرجي”

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي ومني زكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.