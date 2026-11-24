أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، والذى بدأ تطبيقه "بأثر رجعى" اعتباراً من مشحونات 1 نوفمبر الجارى، عقب اعتماده من مجلس الوزراء المصرى وتطوبر منظومة المساندة لتكون عبر 3 محاور رئيسية ميسرة بدلاً من المنظومة السابقة.

أبرز ملامج البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية

وأوضح المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى بيان صادر اليوم، أن أبرز ملامح ومميزات البرنامج الجديد، هي زيادة متوسط المساندة التصديرية بنسبة 35% مقارنة بسابقتها، ووجود نسب مساندة أساسية ومرنة "حسب القيمة المضافة"، 6% للمصانع الداخلية و3.25% للمناطق الحرة عند تحقيق قيمة مضافة 80% فأكثر، و5.50% داخلية و2.75% مناطق حرة لنسبة قيمة مضافة من 70% إلى أقل من 80%، و4.25% داخلية 2.25% ومناطق حرة لنسبة قيمة مضافة من 60% إلى أقل من 70%، و3.00% داخلية و1.50% مناطق حرة لنسبة قيمة مضافة من 50% إلى أقل من 60%، 1.50% داخلية و 1.25% مناطق حرة لنسبة قيمة مضافة من 40% إلى أقل من 50%.

حوافز إضافية للمصدرين

وتمنح المنظومة حوافز إضافية للمصدرين، تشمل زيادة بنسبة 25% على المساندة الأساسية للمصانع المقامة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الروبيكي، إلى جانب حافز مماثل للصادرات المتجهة إلى عدد من الأسواق المستهدفة، تشمل إفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وأستراليا وروسيا ودول جنوب شرق آسيا.

وتتضمن حافز نمو الصادرات، بزيادة 12% للشركات التي تحقق نموا سنويا في صادراتها بنسبة 25% فأكثر، و9% للشركات التي يتراوح نمو صادراتها بين 15% وأقل من 25%.

وتشمل المزايا الجديدة تقديم مساندة بنسبة 30% لتكاليف تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الإلكترونية العالمية، و50% من تكلفة التسجيل السنوي للعلامات التجارية المصرية بالخارج، فضلا عن دعم يصل إلى 60% لتكاليف التأهيل والحصول على شهادات الجودة والبيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، تقدم المنظومة مساندة بنسبة 50% من تكاليف الشحن الدولي البحري والبري إلى الأسواق المستهدفة، و25% من تكاليف النقل الداخلي بحد أقصى 250 ألف جنيه سنويا لكل شركة، بالإضافة إلى 25% من رسوم التأمين على الشحن.

وتشمل تقديم مساندة بنسبة 75% لتكاليف مشاركة الشركات في البرامج التدريبية التي ينظمها مركز تدريب التجارة الخارجية.

ويلتزم المصدر بتقديم مستند بنكي يفيد بيع أو استخدام 60% من حصيلة صادرات قطاع الصناعات الغذائية في البنك أو لتدبير الخامات والآلات وسداد الالتزامات.