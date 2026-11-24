أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، ثقته في قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على إنهاء التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي، مهما طرأت تغيرات على خطوط التماس وتبدلت الأوضاع الميدانية، مشددًا على أن التحولات العسكرية لن تغير من هدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» تصريحات العليمي، التي تعكس تمسك القيادة اليمنية بمواصلة المواجهة مع الحوثيين، والتأكيد على قدرة القوات الحكومية على التعامل مع التطورات الميدانية، في ظل استمرار حالة التوتر العسكري والسياسي التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدد من الجبهات اليمنية، وسط تعقيدات المشهد العسكري وتباين السيطرة على المناطق، الأمر الذي يجعل مسألة تثبيت خطوط المواجهة واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أبرز الملفات المطروحة أمام القيادة اليمنية.

وفي سياق التحركات السياسية والدبلوماسية، استقبل العليمي، الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، لبحث علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الاتصالات المستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تطورات الأزمة اليمنية.

وتحمل هذه التحركات أهمية خاصة في ظل سعي الحكومة اليمنية إلى تعزيز الدعم الدولي، سواء على المستوى السياسي أو الأمني والاقتصادي، بما يدعم مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وعلى الصعيد الدولي، يظل ملف أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أبرز أبعاد الأزمة اليمنية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية اليمنية وتأثير أي تصعيد عسكري على حركة التجارة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة.

وسبق أن دعا العليمي المجتمع الدولي إلى الانتقال من مواقف الإدانة السياسية إلى إجراءات أكثر فاعلية لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، وملاحقة شبكات التهريب والتمويل، معتبرًا أن استمرار سياسة الاحتواء دون ضمانات تمنع إعادة التسلح قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من العنف.

وتعكس تصريحات العليمي الأخيرة تمسك القيادة اليمنية بخيار استعادة مؤسسات الدولة، مع الرهان على تماسك القوات المسلحة واستمرار الدعم الدولي، في وقت لا تزال فيه التسوية السياسية الشاملة تواجه تحديات كبيرة، وتبقى التطورات الميدانية عاملًا مؤثرًا في تحديد مستقبل الأزمة اليمنية.