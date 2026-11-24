أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب إطلاق جائزة «شخصية المعرض» ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2027، وذلك في فرعين يستهدفان تكريم الإسهامات الفكرية والعلمية، وتعزيز قيم التنوير والبحث العلمي في الثقافة العربية.



وتضم الجائزة فرعين، الأول «جائزة أحمد لطفي السيد للفكر والتنوير»، والثاني «جائزة مجدي يعقوب للعلم وتطبيقاته»، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه.



شروط وقواعد الترشح

وحددت الهيئة عددًا من الشروط والقواعد العامة للتقدم للجائزة، أبرزها أن يكون الكتاب المرشح طبعة أولى، وأن يكون المؤلف عربي الجنسية، وأن يكون العمل مكتوبًا باللغة العربية الفصحى، مع الالتزام بالضوابط العلمية من حيث المنهج والتوثيق، وأن يمثل الكتاب إضافة إلى مجاله وإثراءً للثقافة العربية.



كما يشترط تقديم تقرير إفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحاصلًا على رقم إيداع قانوني، مع إتاحة التقدم للمؤلف شخصيًا أو ترشيحه من خلال جهة معتمدة، مثل دار نشر أو جامعة أو مؤسسة بحثية.



وتشترط الجائزة أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه، وألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحين المصريين، أو صورة من جواز السفر لغير المصريين، مع تقديم 5 نسخ من العمل المقرر التقدم به.



موعد التقديم وإعلان الفائزين

وأعلنت الهيئة فتح باب التقدم للجائزة اعتبارًا من 25 نوفمبر 2026، وحتى 24 ديسمبر 2026، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.



وتُقدم الأعمال بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو من خلال البريد المسجل على العنوان: 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة.



ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالجائزتين خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2027.