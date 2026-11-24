كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مسن – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبسؤاله تضرر من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به لرفضه مساعدته مالياً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حلاق – مقيم بمحافظة الجيزة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





