كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب بالقاهرة .
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مسن – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبسؤاله تضرر من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به لرفضه مساعدته مالياً.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حلاق – مقيم بمحافظة الجيزة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.