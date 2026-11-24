استقبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، البروفيسور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واصدر الجانبان بيانا مشتركا بين مصر والسودان جاء نصه كالتالي :

1- قام البروفيسور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر ٢٠٢٦، بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تشرف خلالها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقام بتسليم رسالة من شقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

2- تم عقد جولة مشاورات موسعة بين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، دولة الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، دولة البروفيسور/ كامل الطيب إدريس.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان، حيث أكد الجانب المصري رفض أي تهديد لوحدة وسلامة السودان، وشدد على دعم مصر المتواصل للشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية، مع إعادة التأكيد على المحددات الواردة ببيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ حول الارتباط المباشر بين الأمن القومي المصري والسوداني، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني، والرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها، وتأكيد مصر استعدادها الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم السودان وضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.

3- أدان الجانبان استهداف الميليشيات المتمردة للمدنيين وللبنية التحتية بجمهورية السودان، خاصة محطات الكهرباء والمنشآت المائية، من خلال إطلاق مسيرات من إحدى دول الجوار. وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية في الاضطلاع بمسئوليتها الدستورية في الحفاظ على الأمن القومي السوداني، وحماية حدود السودان والدفاع عن ثرواته، ومنع تبديد موارده وحماية حقوقه المائية.

4- اتفق الجانبان على مواصلة العمل على دفع وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، والعمل على تيسير كل ما يتعلق بشئون الطلاب السودانيين ورعايتهم في مصر، وأكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما في ذلك من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات لبحث كافة الملفات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.

5- أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات من بينها القطاع الصحي والصناعات الدوائية.

6- توافق الجانبان على المعالجة السريعة لكافة أوضاع المحتجزين على الجانبين في أقرب وقت، وذلك استنادا إلى العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين، وبما يتسق مع الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين.

7- اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى السودان الشقيق، حيث أعرب الجانب السوداني عن تقديره العميق للدور الذي قامت به مصر في استضافة الأشقاء السودانيين على أراضيها خلال الفترة الماضية اتساقاً مع روابط الأخوة التي تجمع الشعبين.

8- أكد الجانب المصري دعمه الكامل للجهود الوطنية السودانية لإعادة الإعمار في السودان، حيث أعرب الجانب السوداني عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية في ملف الإعمار وفتح المجال للشركات المصرية للمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، فضلاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يساعد على سرعة تعافي السودان من أزمته، حيث أعرب الجانب المصري عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لجهود حكومة السودان في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة هناك بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.

9- تبادل الجانبان الرؤى والمواقف إزاء التطورات المستمرة للقضايا السياسية والأمنية في المنطقة، وبحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا ذات الصلة بمصالح البلدين الشقيقين، وما يتفق مع آمال الشعبين المصري والسوداني في السلام والازدهار والتنمية، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور السياسي المستمر القائم بين الجانبين.

10- شدد الجانبان على ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ، واتفقا على ضرورة الدفاع عن حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة بموجب اتفاقية ١٩٥٩ وعدم السماح بأي افتئات على تلك الحقوق. وأكد الجانبان أن موقفهما يتأسس على الدعوة للتعاون والحوار لحماية الحق في الحياة ودعم الحق في التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للقانون الدولي، مُثمنين المواقف الافريقية المتفهمة لأحقية دولتي المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعوبهما وأحقيتهما في التنمية أسوة بسائر شعوب القارة.

11- اتفق الطرفان على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات التنسيقية في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية ١٩٥٩ لدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في كافة الشئون المتعلقة بمياه النيل، إضافة لاجتماعات آلية 2+2 بين وزيريْ الخارجية والري من البلدين. وأعاد الجانبان التأكيد على رفضهما التام لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، واتفقا على أن السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي مصب نهر النيل، ودعا الطرفان إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق .

12- شدد الجانبان على محورية دور مبادرة حوض النيل NBI، وأكدا وضوح الإرادة الجماعية لدول حوض النيل لاستكمال العملية التشاورية واستعادة التوافق لتدشين مفوضية شاملة ممثلة لجميع دول حوض النيل، وثمنا دور اللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان، وتقريرها الذي أوصى باستكمال العملية لاستعادة الشمولية، بما في ذلك من خلال تعديل وتطوير الاتفاق الإطاري لمراعاة شواغل جميع الأطراف.

13- أعاد الجانبان تأكيد ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية لدوله المشاطئة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وشددا على الرفض التام لأي نفاذ بحري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانيها، ورفض أي محاولات لاستغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة ووحدة أراضي دول الإقليم.

14- في ختام الزيارة، وجه البروفيسور كامل الطيب إدريس - رئيس مجلس الوزراء الانتقالي - الدعوة إلى شقيقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، لزيارة السودان والبناء على نتائج هذه الزيارة ومناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، وجدد الجانبان العزم على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية.