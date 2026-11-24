قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أبلغتها برصد ثلاث حالات إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور مؤكدة مختبريا في ولاية واشنطن، توفيت إحداها.
فيروس إنفلونزا الطيور
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحالات الثلاث كانت لبالغين يعملون في مزارع تربية الأبقار في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، وهي المنطقة التي تم فيها مؤخرا رصد فيروس إنفلونزا الطيور بين الماشية.
وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بناء على المعلومات المتاحة، حسب وكالة رويترز.