قالت منظمة الصحة ​العالمية اليوم الثلاثاء إن ‌الولايات المتحدة أبلغتها برصد ثلاث حالات ​إصابة بشرية بفيروس ​إنفلونزا الطيور مؤكدة مختبريا ⁠في ولاية واشنطن، ​توفيت إحداها.

فيروس ​إنفلونزا الطيور

وذكرت منظمة ​الصحة العالمية أن الحالات الثلاث كانت لبالغين يعملون في ​مزارع تربية ​الأبقار في مقاطعة ياكيما بولاية ‌واشنطن، ⁠وهي المنطقة التي تم فيها مؤخرا رصد فيروس إنفلونزا ​الطيور بين ​الماشية.

وأوضحت ⁠المنظمة أنه لا يوجد حتى ​الآن أي ​دليل ⁠على انتقال العدوى من إنسان إلى ⁠آخر ​بناء على ​المعلومات المتاحة، حسب وكالة رويترز.