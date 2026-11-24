شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، توقيع بروتوكولي تعاون بديوان عام المحافظة، يستهدفان دعم منظومة التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب والشباب، وفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، حيث وقع البروتوكول الأول الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات اللازمة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.



كما شهد المحافظ توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مديرية العمل بالقليوبية واحدى الشركات بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحد من البطالة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار توجه المحافظة نحو بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين منظومتي التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة لشغل فرص العمل المتاحة.

وقال إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة، من خلال التوسع في البرامج التدريبية والتعاون مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويوفر مستقبلًا أفضل لأبناء القليوبية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم وشركة وجدي مؤمن، لضمان تحقيق الاستفادة المستهدفة من البروتوكولين، وتحويل برامج التدريب والتأهيل إلى فرص تشغيل فعلية تلبي احتياجات سوق العمل.