انتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، فور وقوع كسر بخط المياه الناقل بقطر 315 مم، بجوار بنزينة التعاون بشارع النادي الرياضي بمدينة بنها، لمتابعة تداعيات الواقعة والإشراف على جهود التعامل معها، وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس أحمد فهيم، مدير فرع الشركة ببنها.



ووجّه المحافظ بالدفع الفوري بالمعدات وفرق العمل اللازمة، وتكثيف الجهود لسرعة إصلاح الخط وشفط المياه المتراكمة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لحين الانتهاء من جميع الأعمال.

وشهد موقع الكسر تحركًا سريعًا من فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث جرى غلق المحبس الرئيسي، والدفع بـ7 سيارات كسح وشفط للتعامل مع تجمعات المياه، ونجحت الفرق في سحب نحو 90% من المياه المتراكمة، فيما تتواصل أعمال الشفط والإصلاح.

كما تابع المحافظ جهود الإدارة العامة للمرور في تنظيم حركة السيارات بمحيط موقع الكسر، وتوجيه المركبات إلى المسارات البديلة، للحد من التكدسات وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومجلس مدينة بنها، وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

