فتح الإعلامي أحمد شوبير ، النار على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تراجع نتائجه ومستواه، مشيدًا في المقابل بما يقدمه فريق بيراميدز، ومعتبرًا إياه المرشح الأبرز للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: «لما تيجي دلوقتي تقولي مين المرشح ليكون بطل الدوري؟ بيراميدز، طب مين المرشح التاني؟ الزمالك. هتقولي ما إحنا كسبنا الزمالك 2-0، ما أنت كسبته السنة اللي فاتت مرتين وطلعت المركز التالت برضه، ولا أنا غلطان؟».

وحرص شوبير ، على توجيه التحية لمنظومة العمل داخل نادي بيراميدز، مشيدًا بالمدير الفني موكوينا، وممدوح عيد رئيس النادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، إلى جانب الجهاز الفني والإعلامي مصطفى طنطاوي.

وأضاف: «بص على لعيبة بيراميدز كلهم سواء أساسيين أو بدلاء، أسماء عادية، مش أسماء من نوعية الـWow، لكنهم لعيبة كورة محترمين، كورة بتتنقل، وكورة بتتباصى، وبداية هجمة وبناء هجمة، وفينيش كويس جدًا، بيدافع كويس أوي وبيهاجم كويس أوي».

شوبير ينتقد أداء الأهلي أمام بيراميدز

وفي المقابل، انتقد الإعلامي أحمد شوبير بشدة الأداء الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا وجود مشكلات واضحة في عملية بناء اللعب والضغط واستخلاص الكرة، فضلًا عن عدم قدرة الفريق على الاحتفاظ بالكرة لفترات قصيرة.

وأوضح: «الأهلي بيدافع في ملعبه، الأهلي مش قادر يضغط ولا يستخلص الكورة، ومش قادر يحتفظ بالكرة خمس ثواني على بعض، أنا بتكلم جد والله، الكورة كانت مع الأهلي، بلف عيني وأرجع أبص على التلفزيون ألاقيها مع بيراميدز».

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى معاناة الأهلي في تنفيذ رميات التماس وبناء الهجمات من الخلف والوصول إلى نهاية الهجمة، مؤكدًا أن بيراميدز نجح في تقديم كل هذه الجوانب بصورة أفضل، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.