كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن ملف المدير الفني القادم للنادي الأهلي، مؤكدًا أن حسام البدري يُعد المرشح الأقوى والأبرز لتولي القيادة الفنية للفريق، وذلك لخلافة المغربي الحسين عموتة في المرحلة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع على محطة "أون سبورت إف إم"، إن حسام البدري يمتلك رغبة قوية وحقيقية في العودة مجددًا لتدريب المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن المدرب المخضرم يرحب بخوض التجربة من جديد داخل بيته، وذلك على الرغم من حالة الاستقرار والارتياح الفني والإداري التي يعيشها حاليًا مع نادي أهلي طرابلس الليبي.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالإشارة إلى أن طاولة مفاوضات إدارة القلعة الحمراء تضم أسماءً أخرى مطروحة بقوة للمفاضلة بينها، لافتًا إلى وجود ترشيحات لمدربين آخرين على رأسهم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بالإضافة إلى محمد شوقي، لحسم هوية المدرب الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.