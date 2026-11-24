تحول الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر السعودي إلى أحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما لفت الأنظار بقدراته الدفاعية ومرونته التكتيكية في وقت يواجه فيه النادي السعودي اختبارًا جديدًا للحفاظ على أحد أبرز عناصره وسط تصاعد الاهتمام الأوروبي بالحصول على خدماته قبل انطلاق موسم 2027.

ولا يرتبط الاهتمام بسيماكان بمجرد البحث عن مدافع قادر على أداء مهامه التقليدية في قلب الخط الخلفي إذ إن تعدد أدواره وسرعته في التعامل مع المساحات إلى جانب قوته في المواجهات البدنية جعلته خيارًا جذابًا لأندية إنجليزية تسعى إلى امتلاك مدافع يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على تنفيذ أكثر من دور داخل الملعب.

وبحسب ما أورده موقع «CaughtOffside» يتصدر ليفربول ومانشستر يونايتد قائمة الأندية التي تتابع موقف المدافع الفرنسي وتدرس إمكانية التحرك للتعاقد معه في ظل احتياجاتهما الفنية لتدعيم الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة. كما امتد الاهتمام إلى آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل لتتحول المنافسة المحتملة على اللاعب إلى سباق يضم أكثر من طرف في الدوري الإنجليزي.

5 أندية إنجليزية تراقب مدافع النصر

تعدد الأسماء المهتمة بسيماكان يعكس حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب داخل سوق الانتقالات الأوروبية خاصة أن الأندية التي تتابعه تختلف في احتياجاتها الدفاعية لكنها تلتقي عند نقطة أساسية تتمثل في البحث عن مدافع يمتلك القدرة على التعامل مع أكثر من سيناريو تكتيكي.

ويبدو ليفربول من بين أبرز المهتمين باللاعب إذ ينظر إليه باعتباره خيارًا يمكن أن يمنح الفريق حلولًا إضافية في مركز قلب الدفاع مع إمكانية الاستعانة به في مركز الظهير الأيمن عند الحاجة وهي ميزة مهمة في ظل رغبة الأندية الكبرى في امتلاك عناصر قادرة على شغل أكثر من مركز دون التأثير سلبًا في التوازن الفني للفريق.

أما مانشستر يونايتد فيأتي اهتمامه بالمدافع الفرنسي في إطار البحث عن إعادة ترتيب المنظومة الدفاعية والاستعانة بعناصر تستطيع التكيف مع أسلوب يعتمد على الضغط المتقدم والتحرك إلى الأمام وهي متطلبات تحتاج إلى مدافعين يمتلكون السرعة والقدرة على تغطية المساحات الواسعة خلف خط الدفاع.

وفي الوقت نفسه تراقب أندية آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل تطورات موقف اللاعب لكن الاهتمام لم يصل حتى الآن إلى مرحلة تقديم عروض رسمية أو الدخول في مفاوضات متقدمة مع النصر ما يعني أن الملف لا يزال في مرحلة المتابعة والتقييم الفني قبل اتخاذ خطوات أكثر جدية.

النصر يضع العراقيل أمام رحيل سيماكان

على الجانب الآخر لا يبدو النصر مستعدًا للتعامل مع احتمالية رحيل سيماكان باعتبارها صفقة سهلة يمكن حسمها بمجرد وصول عرض مناسب خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في حسابات الفريق كما أن ارتباطه بعقد يمتد حتى يونيو 2029 يمنح الإدارة السعودية أفضلية واضحة في تحديد مصيره.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النصر لا ترغب في التفريط بالمدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو موقف يعكس تمسك النادي باستمرار اللاعب وعدم وجود رغبة في إحداث تغيير داخل الخط الخلفي في منتصف الموسم خصوصًا إذا لم يكن هناك بديل قادر على تعويض قيمته الفنية.

وتصل المطالب المالية المتوقعة للنصر وفقًا للتقديرات المتداولة إلى ما بين 35 و40 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب في حين تقدر قيمته السوقية بنحو 20 مليون يورو وفقًا لموقع «FootballTransfers».

ويكشف الفارق بين القيمة السوقية والمبلغ المنتظر من النصر عن طبيعة موقف النادي الذي لا يتعامل مع سيماكان باعتباره مجرد أصل قابل للبيع وإنما أحد العناصر التي يحتاج إلى استمرارها ما لم يحصل على مقابل مالي يتناسب مع أهميته داخل الفريق والعائد المنتظر من التخلي عنه.

السرعة والمرونة التكتيكية.. سر اهتمام كبار إنجلترا

من الناحية الفنية يمتلك سيماكان مجموعة من الخصائص التي تفسر اهتمام الأندية الإنجليزية بخدماته فهو لا يقتصر على أداء دور قلب الدفاع وإنما يستطيع المشاركة في مركز الظهير الأيمن وهو ما يمنح المدرب خيارات متعددة في بناء التشكيل والتعامل مع الغيابات والتغييرات التكتيكية أثناء المباريات.

كما تمثل سرعته وقوته البدنية عاملين مهمين في قدرته على مواجهة المهاجمين والتعامل مع الكرات الطويلة والتحولات الهجومية السريعة فضلًا عن إمكانية التقدم في بعض المواقف والمشاركة في بناء اللعب من الخط الخلفي.

وسبق أن تحدث جيسي مارش المدير الفني السابق للايبزيغ بإيجابية عن إمكانات اللاعب مشيرًا إلى ما يمتلكه من سرعة وشراسة وذكاء في التعامل مع المواقف داخل الملعب وهي صفات تعزز من صورته كمدافع يمتلك قابلية للتطور والنجاح في مستويات تنافسية مرتفعة.

وكان انتقال سيماكان من لايبزيج إلى النصر محطة مهمة في مسيرته بعدما انتقل من أجواء المنافسة الأوروبية إلى الدوري السعودي ليصبح ضمن العناصر الأساسية للفريق ويواصل جذب أنظار أندية القارة العجوز رغم وجوده خارج الدوريات الأوروبية الكبرى.

ورغم اتساع دائرة المهتمين باللاعب فإن انتقاله خلال يناير المقبل يبدو معقدًا في ظل تمسك النصر باستمراره إلى جانب عدم وجود عروض رسمية أو مفاوضات متقدمة حتى الآن. ولذلك قد تتحول فترة الانتقالات الصيفية إلى الموعد الأكثر واقعية لتحرك الأندية الراغبة في ضمه إذا قررت إدارة النادي السعودي إعادة تقييم موقفها.