أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن اليابان قررت عدم حضور المؤتمر الأول لاستعراض معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال موتيجي- في مؤتمر صحفي، اليوم /الثلاثاء/- إن معاهدة حظر الأسلحة النووية "تتعارض مع سياسة الردع النووي التي تتبناها اليابان، والمشاركة في مؤتمر المراجعة بصفة مراقب من شأنها إرسال رسالة خاطئة".

وأضاف موتيجي، أن حضور الاجتماع قد "يقوض أمن اليابان وسلامتها"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وأوضح أنه في ظل بيئة أمنية صعبة تحيط باليابان، يُعد "الردع الموسع" الذي توفره الولايات المتحدة أمرا "لا غنى عنه" لحماية سلام الشعب الياباني وممتلكاته وحياته.

ويشير مصطلح "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام كامل قدراتها النووية والتقليدية للدفاع عن اليابان.

وكانت معاهدة حظر الأسلحة النووية قد اعتُمدت وفُتح باب التوقيع عليها في عام 2017، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2021. وهي تحظر على الدول الأطراف فيها تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو امتلاكها أو نشرها.

ولا تُعد اليابان- وهي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي- طرفا في هذه المعاهدة. وقد امتنعت طوكيو عن حضور الاجتماعات السابقة للدول الموقعة على المعاهدة، مبررة ذلك باعتمادها على "المظلة النووية" الأمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في المعاهدة في نيويورك، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، لعقد المؤتمر الأول لاستعراض المعاهدة. ومن المتوقع أن يتضمن جدول الأعمال مناقشات حول إنشاء صندوق ائتماني دولي لدعم ضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها، بما في ذلك معالجة الأضرار البيئية في الدول المتضررة.

وقد حث ناجون من القصف الذري الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي عام 1945، إلى جانب "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (وهي منظمة حائزة على جائزة نوبل للسلام)، الحكومة اليابانية على الانضمام إلى المعاهدة