تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حقق الطالب محمد راضي جلال يوسف، المقيد بالفرقة الثانية بقسم الصحافة بكلية الاعلام، إنجازًا رياضيًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجل طلاب الجامعة، وذلك خلال مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة العالم للقارات لكرة الهدف للمكفوفين التي استضافتها إسبانيا في 28 أكتوبر الماضي. جاء ذلك بإشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بإنجاز الطالب وحصوله على المركز الأول على المستويين الأفريقي والعربي والمركز الثالث عالميًا في البطولة، فضلًا عن تتويجه بجائزة "رجل المباراة" خلال مواجهة منتخب مصر ونظيره الإسباني، مؤكدًا أن هذا التفوق يعزز حضور أبناء الجامعة في المحافل الدولية.

أشار رئيس الجامعة إلى أن الطالب يتمتع بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات المحلية والقارية، حيث حصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر مع نادي السكة الحديد، ولعب في الدوري مع نادي المستقبل بالإسكندرية، فضلًا عن مشاركاته الدولية مع منتخب مصر، وفي مقدمتها بطولة الأهرام الدولية وبطولة أفريقيا؛ موضحًا أن الطالب يواصل استعداداته لخوض منافسات بطولة الجامعات المصرية لكرة الهدف للمكفوفين باسم جامعة بني سويف، المقررة بالإسكندرية يوم 10 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق علي، عن خالص تهانيه للطالب، مؤكدًا حرص جامعة بني سويف الدائم على دعم أبنائها الموهوبين والمتفوقين رياضيًا وتذليل كافة العقبات أمامهم لتمثيل الجامعة ومصر بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية، ومشيدًا بقدرة طلاب كلية الإعلام على الجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.

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