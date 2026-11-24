قام مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بجولة ميدانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتأكد من جاهزيتها و استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، و كذلك متابعة تشغيلها وسير العمل و إلتزام العاملين بالتواجد بمواقع العمل وكذلك أعمال الصيانة الدورية، والتأكيد باستمرار على التشغيل الأمثل والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

وأكد المهندس عصام بدوي رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة قد رفعت درجة التأهب والإستعداد التام لإستقبال فصل الشتاء و موسم التقلبات الجوية من خلال إتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية، والتي تشمل تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

كما تمت صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.